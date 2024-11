A Fazenda: Gizelly diz se sentir ameaçada e culpa Luana caso apareça morta

Eliminada de A Fazenda 2024 (RecordTV), Gizelly Bicalho falou que se sente "ameaçada e amedrontada" por Luana Targinno.

O que aconteceu

Em entrevista ao Link Podcast, Gizelly mandou um recado para Luana. "Você quer ficar me chamando de 'rapariga' aí dentro, e eu aqui fora, achando que eu vou me calar. Porque, inclusive, todas as vezes que eu me envolvi em confusão foi em reality show - ou no BBB, ou na Fazenda. Aqui fora, a minha conduta é ilibada. Eu não saio fazendo barraco por aí, porque essa não sou eu. Eu tenho uma imagem a zelar, um nome. Diferente de você, que sai arrumando barraco com todo mundo".

Ela apontou que pode ser assassinada pela pernambucana. "Você não só me ameaçou, falando que, quando sair e me encontrar, ia fazer isso e aquilo... Inclusive, se eu amanhecer morta por aí, qualquer coisa que acontecer comigo aqui em São Paulo ou no Brasil, foi ela que fez ou mandou fazer, uma vez que ela já falou para o Fernando 'você não sabe da onde eu vim e as pessoas que eu conheço'. Isso sim é uma ameaça".