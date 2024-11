Punições e estratégia kamikaze: Um balanço da última semana de A Fazenda

Gui, que assistiu a cena, conseguiu controlar o bezerro e o afastou de Albert. A cena repercutiu pela casa, em especial porque em semanas anteriores, os peões acusaram Sacha de chamar a vaca de "desgraçada". Luana contou para Yuri sobre o que Albert havia dito, o que gerou um embate entre o dançarino e o empresário.

"Covarde!", disparou o criador de conteúdo adulto. Albert afinou a voz e retrucou o rival: "Tomar no c*. Ai que meda!".

O deboche do ex-Power Couple irritou Yuri, que o chamou de homofóbico. "Imitando homofobia. Tu é nojento, cara. Tenho voz fina, para me mandar tomar no c*, para eu chupar seu c*cete?".

"Vai tomar no meio do olho do teu c* rosa!", disparou Albert.

Formação de roça

O fazendeiro Gui Vieira decidiu enviar Juninho direto para a berlinda. Já a casa foi em Luana, a única do G4 que poderia ser votada. A peoa recebeu seis votos e ocupou o segundo banquinho. Ela escolheu puxar Fernando da baia e com dinâmica do Resta Um, Yuri também acabou indo para a roça. O bombeiro da Eliana decidiu vetar o chef de cozinha da Prova do Fazendeiro.