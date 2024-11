Ex-grupinho discute se aliança ainda existe: 'Cada um por si'

Após um bate-boca entre Sacha e Albert, os peões do grupinho conversaram sobre o fim de seu grupo em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Vanessa questiona Sidney, Albert, Flor e Flora se a aliança entre eles ainda seguia de pé. "Nessa, o maior erro que você tá cometendo no jogo é você perguntar com quem a pessoa tá. Por que ninguém tá com ninguém, as pessoas tem que se somar, não tem grupo", responde Albert. "É cada um por si. Vai na maioria."

"Você tá cobrando coisas que não se cobram", completa Flora. Albert e Sidney afirmam que estão jogando sozinhos, mas que tem algumas alianças estratégicas. "Aqui é existe uma estratégia de convivência. É aliança", explica Flora. "Eu, Flora, jogo sozinha. Se a gente puder somar votos para entrar eliminar um de lá, é aí o ponto que a gente se junta. Porque a gente aqui, não concorda com o jogo dos quatro. No dia a dia, somos só 11 agora e não tem mais grupo."