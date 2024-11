Morre a atriz mexicana Silvia Pinal, das novelas Carinha de Anjo e A Dona

Morreu nesta quinta-feira (28), na Cidade do México, a atriz mexicana Silvia Pinal, aos 93 anos.

O que aconteceu

Silvia faleceu em decorrência de uma infecção urinária. Segundo o jornal Extra, ela estava internada desde o último dia 22 (sexta-feira) para tratar da doença, mas acabou não resistindo.

A Associação Nacional de Intérpretes do México confirmou a morte da estrela. "Lamentamos profundamente a morte da primeira atriz Silvia Pinal. Ela trabalhou com grandes diretores como Luis Buñuel e foi uma pioneira no teatro", recordou a entidade, por meio do X (antigo Twitter).