María Eugenia Ríos, atriz de 'Carinha de Anjo', morre aos 88 anos

A atriz María Eugenia Ríos, que atuou em novelas mexicanas exibidas no SBT como "Maria Mercedes" e "Carinha de Anjo", morreu aos 88 anos.

O que aconteceu

A morte foi anunciada pelo filho de María, Andrés Bonfiglio, no Instagram. "Com profunda dor, dou adeus para a pessoa mais importante em minha vida e com o coração completamente destruído, a comparação com a pessoa que mais amei e eu amo. Obrigado por tudo o que me disse e me ensinou."

Andrés exaltou o legado da mãe. "É inestimável seu legado e espero que algum dia o reconheça. Você estará com seu grande amor e por sempre juntos. Vai fazer muita falta!"