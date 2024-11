Luisa Mell anuncia evento de doação com modelos sem camisa: 'Belo reforço'

O evento de adoção será no dia 8 de dezembro, no Shopping West Plaza, em São Paulo: "Chamei um BELO reforço para me ajudar a doar nossos filhotes! Dia 08/12/24 no West Plaza esperamos vocês para nosso evento de adoção de filhotes", convoca Luisa Mell.

Os três modelos Leo Junior, Jackson Caettano e João Guilherme Ribeiro com suas faixas de concurso de beleza e os filhotes nas mãos Imagem: Reprodução/Instagram @luisamell

Luisa diz que há muitos filhotes disponíveis: "Estamos com muitos bebês! Ajudem nossas crianças a passarem o Natal com lindas famílias! Esperamos vocês! Eu os cachorrinhos do Instituto Luisa Mell e os gatos do Mister São Paulo".

Assista o vídeo: