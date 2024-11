Homenageando Senna, brasileiro disputa Mister Mundo em busca de 2º título

Eduardo Menezes em homenagem a Ayrton Senna, que completou 30 anos de morto neste ano Imagem: Anderson Barbosa/CNB

Como nasci em 2005, infelizmente não tive a honra de assistir ao Ayrton Senna [nas pistas]. Mas, como ele é o ídolo do meu pai, cresci ouvindo muito sobre quem ele foi. Há algum tempo, decidi conhecer mais sobre sua história. O Ayrton sempre foi uma pessoa muito corajosa, um valor que considero essencial. Por isso, ele se tornou uma grande inspiração para mim. Homenageá-lo é uma enorme honra para mim. Eduardo Menezes, Mister Brasil Mundo 2024

Além da etapa do Traje Nacional, Eduardo participou de outros desafios que vão somar notas para sua classificação e continuidade rumo ao título. Dentre elas, o Desafio Frente a Frente, Prova de Talentos, Beleza com Propósito - focado em projetos sociais -, no qual foi Top 30.

Na Prova de Esportes, o jovem que joga voleibol ficou em terceiro lugar, atrás apenas do Mister Itália (Bruno Barbieri) e Mister Porto Rico (Danny Mejía). "Esse concurso tem um formato e confinamento semelhantes ao Miss Mundo no quesito provas e também no tempo de confinamento. Não existe uma explicação formal da organização do Miss Mundo em relação à frequência do Mister Mundo. No entanto, tivemos a informação de que o concurso deve passar a acontecer anualmente após essa edição", afirma Marina Fontes.

Vencedores do Desafio Esportivo: Mister Brasil, Eduardo Menezes (3º lugar), Mister Porto Rico Danny Mejía (1º lugar) e Mister Itália Bruno Barbieri 2º lugar Imagem: Ricardo Siviero/ Mr. World @mrworld.official @ricardo_siviero

Eduardo, vencedor da franquia teen do CNB, foi para a Ásia substituindo Vilmar Bertolino, goiano que abriu mão da competição. Vilmar levaria como bandeira a ELA (esclerose lateral amiotrófica) como projeto social. Ele é voluntário da Associação Pró-Cura da ELA (@procuraela). No último mês ele foi eleito vereador em São Luís de Montes Belos (GO).