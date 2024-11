Lázaro Ramos entra em autoescola para dirigir caminhão e moto em filme

Lázaro Ramos se matriculou em uma autoescola para aprender a dirigir moto e caminhão.

O que aconteceu

O ator precisará das novas habilidades para seu papel no filme "Feito Pipa", dirigido por Allan Deberton. "O personagem anda de moto e de caminhão, então hoje é aula de moto, para relembrar moto, e de caminhão, vamos ver o que eu consigo. Vou até Salvador", brincou ele, ao mostrar parte de sua aula prática.

Em seguida, Lázaro ficou impressionado com o tamanho do caminhão e comentou a experiência com os seguidores do Instagram. "Agora é o caminhão que eu vou treinar. Eita que o bicho é grande. É como um carro pequeno, o sentido de dirigir é o mesmo", tranquilizou o instrutor.