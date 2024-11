Filho de John Lennon fala sobre perseguição do FBI para prender pai

Para Sean, com o lançamento de "Mind Games", os pais mostraram um cansaço do ativismo radical e vontade de se afastar do front. "Acho que eles sentiram que não queriam mais estar naquele mundo. Eles perceberam que não era uma estrada divertida para eles e então queriam fazer música que atacasse menos diretamente as organizações e se concentrasse mais na paz e no amor novamente."

Com a pressão sobre uma possível deportação de Lennon entre 1973 e 1975, a relação de Yoko e John foi abalada, o que gerou um período de 18 meses de separação. Apesar do hiatus, Sean explica que o álbum não trata do término dos pais. "O álbum inteiro é sobre minha mãe", reflete.