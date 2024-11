Ator morre aos 60 anos durante apresentação de peça natalina

Julien Arnold, 60, morreu no palco durante uma apresentação de 'A Christmas Carol'.

O que aconteceu

O ator estava se apresentando no Citadel Theatre em Edmonton, Canadá, no último domingo (24), quando faleceu no palco. A morte foi confirmada pela esposa do ator, Sheiny Satanovel.

A diretora-executiva do Citadel, Jessie Van Rijn, e o diretor artístico Daryl Cloran, lamentaram a perda. "Sua presença trouxe alegria, coração e profundidade a cada papel, e suas contribuições artísticas — e abraços de insetos — farão muita falta", dizia o comunicado compartilhado pela CBC News.