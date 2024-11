Juninho e Gui discutem após indicação na roça: 'Você me acha maquiavélico'

O ator rebateu que durante a briga, a câmera teria visto se ele tivesse feito algum movimento com maldade. Gui explicou que votou no adversário porque acreditou que ele o achava "maquiavélico". "Eu falei 'não acho que o Juninho faz isso para me queimar, mas acho que ele me enxerga como uma pessoa maquiavélica'."

Juninho: "De onde você tirou isso, cara? Maquiavélico? Se você fosse maquiavélico, eu nem falava com você."

Gui: "Se você faz três apontamentos para mim de que eu 'debocho das pessoas', que 'xingo', que 'agrido' e que quero fazer as pessoas serem expulsas, para mim, você me vê como uma pessoa maquiavélica."

Juninho: "Mas vocês tentaram isso. Você tentou também."

Gui: "Tentei expulsar as pessoas?"

Juninho: "É! O Zaac foi uma coisa que a gente viu."