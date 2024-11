Fernanda Torres reprova termo 'nepo baby' para filhos de famosos: 'Cruel'

Fernanda Torres, 59, reprovou o uso do termo "nepo baby" para se referir aos filhos de famosos que conseguem espaço na mídia — a atriz é filha de Fernanda Montenegro, 95, um dos principais nomes da TV brasileira, e de Fernando Torres, que foi um importante nome do teatro nacional.

O que aconteceu

Torres disse que "nesse mundo cruel" os filhos de famosos são chamados de "nepo babies", mas que vê com naturalidade seguir os passos profissionais dos pais. "Hoje em dia, neste mundo cruel em que vivemos, [somos] chamados de nepo babies... [Mas] isso é uma tradição, a família do circo, é algo lindo. É um trabalho que você pode aprender observando, imitando, vivendo [naquele] ambiente. É como médicos. Mas hoje decidiram que somos nepo babies... Um mundo tão bobo", declarou em entrevista à revista Vanity Fair.

A atriz foi alçada ao posto de "ícone global" pela Vanity Fair, que destacou sua atuação em "Ainda Estou Aqui", filme que representa o Brasil no Oscar 2025. A revista também ressaltou a crescente popularidade de Torres nos Estados Unidos, e pontuou que a atuação dela no longa é vista no país como "silenciosa, elegante e poderosa".