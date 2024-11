De uma vez: Roxelle deixa 2 homens inusitados com tesão em 'Volta por Cima'

O mordomo verá a cena de sedução e ficará morrendo de ciúmes, afinal, os dois tiveram um affair recente que terminou repentinamente quando ela decidiu voltar para os braços de Chico.

Roxelle (Isadora Cruz) e Sebastian (Fábio Lago) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha e Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Tati finge interesse no trabalho de Madalena. Osmar se decepciona com Violeta. Sidney se preocupa ao ver a planilha de horários feita por Nando. Tereza discute com Madalena. Jão e Madalena se amam.

Jô vê Osmar dar dinheiro para Jayme. Cacá pensa em Chico. Edson decide fazer um sorteio para levar alguns funcionários para o evento que fará em sua casa.

Cacá confirma sua gravidez e toma uma decisão.Silvia descobre o segredo de Belisa. Violeta não gosta de saber que Osmar deu dinheiro para Jayme. Cacá fica tensa quando vê Jão chegar com Madalena.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui