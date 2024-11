Bia do Brás no BBB 25 é tiro no pé, diz Chico: 'Exausto antes de começar'

Eu acho a Bia uma pessoa talentosa, aguerrida, acho ela uma pessoa muito legal, tem tudo para fazer cada vez mais sucesso. A galera gosta dela, mas eu acho um tiro no pé mantê-la atrelada ao BBB tão rápido, de uma maneira tão imediata. A participação dela no programa pode ter fascinado muitas pessoas, mas também causou uma certa ressaca em outras.

Acho que ela é um pouco 'over' e um pouco centralizadora e com esse ritmo de intensidade e tudo mais. Então eu acho que não é bom nem para o programa e nem para ela a manutenção desta conexão tão clara. Assim, eu acho que Beatriz já podia partir para outras aventuras como tem partido. O encontro, a novela, os comerciais que ela tem feito bastante e tudo mais. Acho que é um bom caminho.

Mas eu sinto que o BBB merecia virar a chave. Não é um bom presságio começar o BBB 25 ainda com o rescaldo de uma personagem que causou uma certa ressaca. Ela teve uma trajetória legal, mas não saiu bem. Muita gente estava cansada da narrativa dela. Então, eu não gostei particularmente da história de Bia do Brás como repórter no BBB 25.

Chico Barney

Também no programa, a comentarista Bárbara Saryne disse que a história de Bia no BBB já foi contada. "Agora era a hora de viver uma nova fase, até porque esse BBB 25 tem vindo com uma proposta diferente... é o mesmo formato, mas vai ser uma dinâmica diferente, vão ter as duplas e tal. Acho que é meio que relembrar algo do ano passado que já foi resolvido, que já foi definido. Não sei se eu colocaria ela nessa função", opinou.

