Ator de 'Justiça 2' recorda como contou à mãe que é gay: 'Foi libertador'

Vinícius Teixeira, 28, recordou a ocasião em que se assumiu homossexual para a mãe.

O que aconteceu

O ator contou que partiu dela a iniciativa de questioná-lo sobre o assunto. "Na verdade, foi a minha mãe que me perguntou. Estava estudando um texto de uma peça sentado na sala da casa dos meus pais quando a minha mãe chegou e sentou do meu lado. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha", detalhou ele, em conversa com a revista Contigo!.

Esse momento, porém, abriu porta para que Vinícius e sua mãe tivessem uma conversa esclarecedora e carinhosa a respeito da orientação sexual dele. "Ela me perguntou se eu era gay. Eu disse que sim. Ela me abraçou e tivemos uma conversa superleve sobre isso. Foi libertador."