Paula Fernandes cita dificuldade para namorar: 'Não veem que sou acessível'

Paula Fernandes, 40, disse estar aberta para viver um novo relacionamento, mas admitiu que tem dificuldades para encontrar um amor.

O que aconteceu

Fernandes explicou que as pessoas pensam que ela "não é acessível" por ser famosa. "Tenho meus contatinhos, mas é engraçado que, às vezes, acho que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de imaginar que eu sou acessível. Gatinhos, eu sou, é só chegar do jeito certo", declarou em entrevista à CNN Brasil.

Cantora também explicou por que decidiu desacelerar sua agenda de shows, mas descartou aposentadoria. "Longe de mim querer parar de tocar, mas sabemos que existe todo um processo que precisamos passar. Com a pandemia [de covid-19] ficou muito claro para mim que eu precisava desacelerar para ficar mentalmente bem, equilibrada, mais leve e mais feliz".