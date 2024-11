Cansada das notícias, Patrícia Poeta faz Encontro sobre violência doméstica

A gente tem a nossa missão aqui, como comunicadora, como uma empresa de televisão, de mostrar para essas mulheres os direitos que elas têm, o serviço que podem ser prestados para elas, para que elas consigam sair disso. Patrícia Poeta

A plateia foi às lágrimas nos bastidores do programa. Enquanto o público em casa assistia a uma entrevista pré-gravada de Patrícia Poeta com vítimas de violência, a produção foi até a plateia confortar mulheres que se emocionaram com os relatos. Foram oferecidos lenços de papel, água e até abraços para acolhê-las.

Patrícia Poeta faz questão de falar sobre o tema no programa matinal, e não só nos telejornais. "O telejornal tem que dar todas as notícias do Brasil e do mundo num tempo determinado. No programa, quando a gente se propõe a fazer um especial, a gente pode acessar coisas num formato que o telejornal não permite. Eu posso debater com a Valéria Scarance, que é a promotora, tenho mais tempo para conversar com a Naiara, com as mulheres da plateia. É outro formato."

Ela diz que escolheu Naiara Azevedo "a dedo" para o especial. O Encontro foi o primeiro programa em que a cantora falou sobre as agressões que sofria do ex-marido. "Foi a primeira pessoa que veio à minha mente. Ela canta, leva um pouco da leveza que a vida pede, mas, ao mesmo tempo, a gente fala do problema e de como sair dele".