Datena se irrita com correção ao vivo e dá bronca em repórter do SBT

Durante a edição de ontem do programa Tá na Hora, no SBT, o apresentador Datena protagonizou um momento tenso ao vivo com a repórter Nicole Bonetti.

O que houve

Tudo começou após Datena chamá-la por um nome errado. No ar, a repórter corrigiu o apresentador. "Sou a Nicole, Datena. Por isso achei que vocês estivessem falando com outra pessoa. Mas vou continuar com as informações...", explicou Nicole de forma educada, antes de seguir com sua participação no telejornal vespertino.

A resposta, no entanto, pareceu incomodar o apresentador, que interrompeu a repórter para repreendê-la ao vivo. Mesmo após reconhecer o erro, Datena voltou a chamar Nicole de Daniele. "Está bom, Nicole. A Daniele pode ser muito boa, mas você é ótima. Por gentileza, Daniele, quando ouvir o apresentador te chamar, fala a notícia primeiro. Depois você reclama. O mais importante é a informação, o apresentador é secundário", disse ele, finalizando com um breve: "Desculpe a nossa falha".