João Pires, pai de Alexandre Pires, morre aos 72 anos

João Pires era músico, e foi fundamental na carreira dos filhos. Baterista, se casou com a cantora Maria Abadia, e incentivou que os filhos seguissem na carreira artística.

João Júnior lamentou a morte do pai. "O vazio no meu peito já é um rombo! Descanse e encante a todos aí com seu carisma, sua luz e alegria. Com certeza a Vovó e o Vovô estão a sua espera. Obrigado pelo seu jeito João Pires de ser, eu o compreendia sempre e tenho o maior orgulho de ser o seu filho", escreveu em publicação no Instagram.