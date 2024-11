Grazi Massafera posta foto diferentona de biquíni no Jalapão

Grazi Massafera, 42, postou uma nova foto de biquíni durante sua viagem ao Jalapão, no estado do Tocantins.

O que aconteceu

A loira está viajando ao lado da filha, da sobrinha e do ator João Villa. Após boatos de um relacionamento, Grazi contou que ele é apenas um amigo: "Gente, o João é meu amigo, e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão".

No domingo (24), Massafera postou uma nova foto no Jalapão. No clique, a famosa aparece flutuando em águas cristalinas registrada por uma câmera subaquática.