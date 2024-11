Flor faz 'justiça' com voto: 'Todos têm que passar pelo crivo'

Flor revelou na manhã desta segunda-feira (25) que pretende votar em um peão na próxima roça da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto fazia as tarefas na área externa, Flor disse para Flora que tem recebido ajuda de Albert no jogo. "Ele tá jogando sozinho, mas a gente se ajuda" disse. "São dois amigos —agora três, com você— se ajudando."

A peoa também contou sua estratégia. "Todo mundo tem que sentar naquela mala, se não não é justo. Todo mundo tem que passar pelo crivo do público", disse. "A gente tem que ter esse termômetro".