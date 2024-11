Solteira, Charlize Theron entra para o 'Tinder dos milionários', diz jornal

Charlize Theron, 49, teria entrado para o aplicativo de namoro Raya, considerado o 'Tinder dos milionários'.

O que aconteceu

A atriz se identifica apenas como "C" em seu perfil na plataforma. De acordo com o jornal britânico The Sun, Theron publicou várias fotos suas no espaço, inclusive uma em que usa um bigode postiço, e colocou também um link para seu perfil no Instagram.

O Raya também é usado por outras celebridades, como Channing Tatum, Harry Styles e Sharon Stone. Uma das exigências do app é o pagamento de uma assinatura nada barata, o que o torna aparentemente mais exclusivo que seus similares mais populares.