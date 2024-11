Anitta fala sobre namoro com Vinicius Souza: 'Colocando minha energia'

A artista contou que está apenas curtindo o momento com o namorado, sem criar expectativas maiores. "Estou colocando minha energia em me dedicar a uma relação, que você não sabe qual retorno pode dar. E está ótimo assim, um dia de cada vez. Curtir esse momento é muito bom", assumiu.

Anitta ainda falou sobre as saudades do Brasil após o período investindo em sua carreira internacional. "Acho que não só saudade. Quanto mais conquistei lá fora, mais vi que eu já tinha tudo aqui e não estava sabendo ver. [Sinto falta] do convívio com as pessoas, a conexão é mais verdadeira, profunda, ter a família perto", refletiu.

A cantora e o jogador têm dividido muitos momentos nas redes sociais. O casal assumiu o namoro no final de setembro, após surgirem juntos na Semana de Moda de Paris.