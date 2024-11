Uma das atrizes do k-drama fica entre a vida e a morte em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo), Min-Ji (Gabi Yoon) revela o motivo que lhe fez vir ao Brasil atrás de Jin (Allan Jeon).

O que vai acontecer

A atriz do k-drama veio da Coreia do Sul procurar o amigo, mas o astro do k-pop está se escondendo dela. Persistente, Min-Ji volta à lanchonete do ponto final para obter o paradeiro de Jin.