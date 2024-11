Protagonismo negro na novela das 7 gera conexão poderosa com o público

Nos inspiramos no comércio local, nas festas de rua, na música dos bares e nas interações cotidianas, como [nas conversas] no transporte público ou nas esquinas. Referências como o baile charme de Madureira, o Jongo da Serrinha, o jogo do bicho, o Carnaval, o Mercadão de Madureira, a Igreja da Penha, o forró, o bate-bolas e as rodas de samba.

A direção de arte da novela, sob Billy Castilho, buscou elementos visuais marcantes, como nas cores de Pedro Almodóvar. Incluiu as obras de Zeh Palito, artista visual que celebra a positividade e o cotidiano das comunidades. Segundo Câmara, "essas escolhas reforçam a conexão com a realidade de quem vive e valoriza o subúrbio, mostrando sua força cultural, alegria e criatividade."

André Câmara e a autora Claudia Souto Imagem: Manoella Mello/Globo

Com mais de 20 anos de carreira, André Câmara já esteve à frente de produções como "Amor Perfeito", "Lado a Lado" e "Órfãos da Terra", ambas vencedoras do Emmy Internacional. Ele comenta que "Volta por Cima" tem recebido retornos positivos do público.

Um comentário que me emocionou foi o de uma mãe. Ela disse que, ao ver o casal protagonista, sentiu que sua filha podia sonhar em ser heroína da própria vida. Outra contou que sua filha, inspirada na personagem Madalena, decidiu usar o cabelo natural. André Câmara

Câmara ressalta a relevância de uma televisão que reflita a diversidade do país. "Esse tipo de conexão é muito poderosa, lembrando a importância de uma televisão que dialogue com um Brasil onde 56% da população é negra. O público de hoje quer se ver bem representado na tela, se reconhecer, se inspirar e sonhar."