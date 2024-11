Qual é o segredo de Yuki? Personagem ganha destaque em 'Volta por Cima'

Em entrevista a Splash, antes da novela estrear, a atriz também contou um pouco sobre o assunto: "No âmbito pessoal, Yuki carrega algumas cicatrizes de relacionamentos amorosos abusivos do passado. Mas, por enquanto, acredito que isso seja o máximo que posso abrir, senão começo a entregar demais a trama".

Nos próximos capítulos, descobriremos que a amiga de Belisa (Betty Faria) teve um relacionamento com Gerson (Enrique Diaz). O personagem é um novo vilão que irá aparecer em breve na história.

Gerson é um contraventor, inicialmente antigo rival do falecido Baixinho (Rodrigo Garcia). Com a morte do bicheiro, ele passa a enfrentar Violeta (Isabel Teixeira).

Em cenas previstas para o capítulo de quinta-feira (21), Yuki irá conversar com Rique (Marcio Machado) sobre seu passado. "Nem fala, Rique. Nem sei como eu consegui sair daquela relação. Às vezes, nem eu mesma acredito no que eu vivi naquela época. Você viu a que ponto o Gerson chegou comigo", dirá ela.

O vilão a mantinha trancada em casa, vigiada por capangas. "Saímos fugidos daquele inferno, não foi, Yuki?", fala Rique que também foi ameaçado de morte por Gerson.