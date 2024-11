Luana esclarece 'ameaça' a Fernando em A Fazenda: 'Não foi legal'

Luana: "As outras pessoas hipócritas do seu grupo se aproveitam de uma coisa que elas não estavam presentes, não sabem como aconteceu, para usar como argumento contra mim. Afinal, elas não têm mais nada para falar. Quando a gente estava brigando, foi falado sobre meu namorado, meu biquíni, minhas coisas. Eu estava muito nervosa e falei: 'Você não sabe de onde eu vim, nem quem eu conheço'. Em momento nenhum eu falei: 'Você vai ver o que vai acontecer com você'. Depois eu falei: 'Vou lhe processar'. E sim, não foi legal....".

Fernando: "Não foi bem assim que eu ouvi, mas tudo bem".

