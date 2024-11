A Fazenda: Sacha acusa Gilson de conivência com humilhações, e peão nega

Sacha Bali acusou Gilson de Oliveira de compactuar com humilhações e xingamentos feitos por seus aliados em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Em dinâmica de apontamento, Sacha disse que Gilson foi conivente com as atitudes de seus aliados. O personal trainer, no entanto, rebateu.

Sacha: "Vocês passaram dois meses vendo uma série de absurdos, xingamentos e humilhações gratuitas acontecendo aqui. E vocês, mesmo assim, ficaram do lado dessas pessoas e sempre votaram em mim, sempre apontaram a gente. Nunca tiveram uma autocrítica para o grupo de vocês. Os absurdos que o Zé fez - ele desrespeitou e humilhou muita gente - e vocês ficaram do lado dele, batendo palma e dizendo 'olha que cara legal, que coração bom'. A Babi também fez uma série de absurdos comigo e você, Gilsão, por exemplo, ficou lá: 'Pela minha tia, pela minha irmã'. Sendo que quem me agrediu foi ela".