Babi após eliminação de A Fazenda: 'Continuo achando Sacha um agressor'

A ex-peoa lembrou quando ficou cara a cara com Sacha e negou que tenha feito o mesmo tipo de pressão psicológica com outras pessoas. "Me senti, sim, acuada. E talvez eu tenha feito isso também. É difícil lembrar tudo o que eu fiz. Mas foi um momento de... Quando eu saí dali, eu senti alívio, sabe? Eu pude respirar. Tanto que ele começou a gritar muito e eu fiquei calada, porque realmente eu não tive uma ação. E eu me senti envergonhada e fraca, porque geralmente eu sou aquela que vai pra cima e briga. Eu não sinto que eu fiz [pressão psicológica]. Desculpa se as pessoas interpretaram que sim. Eu não sinto que eu fiz."

Ela ainda afirmou que sua relação com Sacha não mudaria se tivesse visto o vídeo da suposta "agressão" antes. "O tipo de pessoa que ele é não é o tipo de pessoa que eu seria. Eu não sou essa vítima igual ele. Eu assumo as coisas que eu falo. Por mais que seja dura ou que venham todos para cima de mim. Em relação ao vídeo, se eu tivesse visto, teria sido mais fácil, porque eu não ia achar que estava vendo coisas, sabe? Porque minha mente ainda está muito confusa. Eu tenho na minha mente que eu vi algo e, no vídeo, é outra. Então eu fiquei assim: 'Meu Deus, o que é verdade?'".

A ex-peoa declarou que não se convenceu de que não houve agressão. "Por mais que eu veja o vídeo, eu não sei o que é verdade e o que é mentira. Está muito confuso para mim. Eu tive um atendimento depois dessa situação porque ela [Fernanda] e o Zaac desistiram, e eram pessoas que eu gostava muito. Eu fiquei tão preocupada com ela, e eu estava certa do que eu vi. Mas agora eu não sei mais. Sabe quando você tem certeza do que viu, e depois não sabe mais se viu? E isso dói."

Babi também falou de Luana, a quem cobrou sororidade, embora não tenha defendido quando a pernambucana foi alvo de gritos de Zé Love e chacota de Albert. "A Luana mexeu em um lugar em que não deveria. Não cabe a gente falar da família ali, e ela mexeu num lugar de pai. Eu sou mãe. Se ela tivesse falado do meu filho, eu faria muito pior. Então eu não vi um homem, vi um pai desesperado porque não queria mais que falassem do filho dele. Eu não coloquei em um lugar de homem gritando com uma mulher. Hoje eu sei, porque o que o Sacha fez comigo lá dentro foi horrível. Então eu sei que foi horrível com ela. E a questão da cueca, eu ri porque achei engraçada a bunda dele de fora, porque realmente foi uma cena ridícula. E depois falei: 'O que ele está fazendo?'. 'Ah, ele está imitando a Luana'. Depois eu falei para a Vanessa: 'Tem umas falas e comportamentos dele que eu não acho legal'".

0:00 / 0:00