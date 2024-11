Sthefany Brito diz que 'pagou língua' ao se relacionar com homem mais novo

Sthefany Brito, 37, abriu o jogo nas redes sociais sobre a diferença de idade com o marido, Igor Raschkovsky, 34.

O que aconteceu

Em uma caixinha de perguntas, a atriz foi questionada por um seguidor: "Qual a diferença de idade entre você e seu marido? Seus filhos são lindos."

Em resposta, Sthefany brincou que "pagou a língua" por se casar com um homem mais novo: "Ele é três anos mais novo. Nem é tanto assim, mas eu tinha me prometido que nunca mais na vida namoraria alguém mais novo do que eu."