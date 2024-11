Luiza Possi sobre reality na Band: 'Não consegui chegar na Padrão'

Ela faz parte da minha vida há 10 anos. Ter participado do projeto, ver, desmistificar tudo isso, e trazer para rede nacional foi uma felicidade muito grande para mim. Já sofri muito preconceito por causa disso, principalmente quando fiz gastronomia. Eu já usava air fryer, porque comecei a fazer por hobby. As pessoas falavam: 'Cozinheira de verdade não usa air fryer'. Bruna Hermogenes, a 'rainha da air fryer'

Luiza Possi comanda o 'Mestres da Air Fryer' Imagem: Divulgação/Guilber Hidaka

No primeiro episódio, os participantes se apresentam e enfrentam o desafio de preparar receitas de família. A cada semana, haverá eliminações no estilo "mata-mata" até a final, em 11 de janeiro.

O vencedor ganhará um troféu, R$ 30 mil em produtos e uma Air Fryer da Britânia, marca patrocinadora do programa. Os demais participantes também receberão uma Air Fryer.

"Mestres da Air Fryer Britânia", produzido pela Bufalos, vai ao ar no BandReceitas e no Bandplay às quintas-feiras, às 16h, e na TV aberta aos sábados, ao meio-dia, com transmissão simultânea no aplicativo, no Band.com.br e no YouTube.