De capa de revista a choro na TV: 5 traições de famosos expostas na mídia

Foi muito triste descobrir assim, era a minha vida exposta, não tive muito controle sobre isso. Mas é o preço que se paga por ser famosa. Eu amo o que faço, entendo [a exposição], mas ainda tento aprender a lidar com essa visibilidade. Eu me sinto vulnerável, mas sou do tipo que tenta aprender com todas as situações, amadurecer, até superar. Gabi Martins

Fernanda Rodrigues e André Marques

Atriz contou detalhes de traição durante programa do GNT Imagem: Reprodução/Globo

Atriz contou em Que História é Essa, Porchat? (GNT) como descobriu ter sido traída pelo então namorado André Marques após 16 anos de relacionamento. Convidado para participar de um evento de Carnaval em Fortaleza, André traiu a artista em rede nacional.

Eu estava assistindo e, de repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça. Fê Rodrigues

Iza