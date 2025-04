Dani Calabresa sobre chegada do primeiro filho: 'Fase mais emocionante'

Grávida de seis meses, Dani Calabresa fala sobre a chegada de seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento com o publicitário Richard Neuman.

O que aconteceu

Dani conta que Pingo, o pet da família, teve papel importante para despertar a vontade de ser mãe. "Esse cachorro mudou a minha vida, e me sinto mãe dele. Aprendi a sentir um amor que eu não imaginava que existia. Richard e Pingo me inspiraram a congelar óvulos pra realizar o sonho de gerar uma vida", disse em entrevista à Glamour.

A apresentadora realizou a Fertilização In Vitro (FIV), técnica de reprodução assistida, em outubro do ano passado. "Vivi um processo tranquilo porque o Richard é muito amoroso e parceiro. Ele me deu todas as injeções, foi comigo em todas as consultas e exames. Esse nosso laço é tão importante, e me faz tão feliz, que passar pela expectativa da FIV com ele, tornou tudo mais leve.