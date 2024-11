Gabi Martins diz ter descoberto traições pela mídia: 'Doeu, mas não matou'

Gabi Martins, 27, contou que ficou sabendo de traições pela imprensa.

O que aconteceu

Em conversa com o jornal Extra, a cantora abriu o jogo sobre suas experiências amorosas. Há poucos meses, ela descobriu pela mídia que o então affair, o deputado federal Euclydes Pettersen, namorava outra mulher quando os dois começaram a ficar. No ano passado, ela terminou o namoro de cinco meses com Lincoln Lau, após outra mulher expor o relacionamento com ele. "Foi muito triste descobrir assim, era a minha vida exposta, não tive muito controle sobre isso. Mas é o preço que se paga por ser famosa. Eu amo o que faço, entendo (a exposição), mas ainda tento aprender a lidar com essa visibilidade. Eu me sinto vulnerável, mas sou do tipo que tenta aprender com todas as situações, a amadurecer, até superar".