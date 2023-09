Luisa Sonza contou na manhã de hoje, no Mais Você, que foi traída por Chico Moedas. Os dois namoraram por quatro meses, e o término foi anunciado pela cantora, que leu uma carta ao vivo para Ana Maria Braga.

A coluna, que anunciou a crise do casal no início da semana, traz agora alguns detalhes de como foi a traição. Chico beijou, no banheiro do Galeto Sat's, em Botafogo, uma antiga "affair". Os dois tinham ido a uma festa com amigos, e terminaram a noite no famoso bar e galeteria da zona sul do Rio.

Sonza, na carta lida ao vivo, cita o bar: "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo que prometeu, se propôs e construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar".