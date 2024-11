Maria Fernanda Cândido sobre maturidade: 'Envelhecer não é prazeroso'

A artista contou que nunca viveu situações específicas de etarismo, mas incentivou as discussões sobre o assunto. "Provocar o debate é importante, pois ajuda a promover mudanças, ainda que de forma lenta", opinou.

Mais de 20 anos após ser eleita "a mulher mais bonita do século" no Fantástico, Maria Fernanda também recordou o título. "É um sentimento meio a meio. Ao mesmo tempo em que uma parte minha ficou lisonjeada, por ser uma manifestação popular, esse não é o objetivo do meu trabalho", disse ela.

Não devemos levar isso tão a sério, assim como também não devemos levar a sério as críticas. Maria Fernanda Cândido sobre reconhecimento por sua beleza

Ela ainda celebrou a vitória nos prêmios de "Melhor Atriz" e "Melhor Filme" por "A paixão segundo G.H." no Festival de Siena, na Itália. "Não trabalho para receber prêmios, mas quando isso acontece é uma alegria enorme... Fazer esse filme foi um processo muito profundo, muito intenso. É algo que me marcou e que vou carregar para o resto da vida", declarou.