A parada do orgulho acontece domingo no Rio, saiba tudo

A 29ª Parada Do Orgulho LGBTI+ Rio 2024 acontecerá neste domingo (24), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Confira todos os detalhes!

O que acontecerá

A concentração do evento acontecerá na Av. Atlântica, na pista da orla, na altura do posto 5, a partir das 11h. No entanto, desde às 9h, a Prefeitura dará início a atividades, quando equipes de várias secretarias e órgãos municipais estarão na tenda "Rio Sem Preconceito", montadas entre as ruas Sá Ferreira e Souza Lima.

Na tenda, das 9h às 15h, o público terá acesso a projetos como Dam+ e o Garupa. O primeiro tem por objetivo a conclusão do ensino fundamental e a preparação para o acesso aos órgãos públicos por meio de concursos para pessoas trans, travestis e não-binárias. Já o segundo visa facilitar a ligação de pessoas LGBTQIA+ aos serviços de saúde.