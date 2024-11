Trilha de nossas vidas? Filme faz revelações sobre astros do 'yacht rock'

Um gênero que deixou de ser popular é tema do mais novo documentário da HBO, dentro da série de filmes Music Box. A novidade é o "Yacht Rock: A Documentary", com direção de Garret Price, que irá estrear nos Estados Unidos pelo canal em 29 de novembro —ainda não foi anunciada a data de lançamento no Brasil.

As batidas mais suaves e descontraídas do "soft rock" marcaram esse estilo icônico na década de 1970. "Esses artistas forneceram a trilha sonora de nossas vidas e, de repente, tudo isso mudou", diz um trecho do trailer oficial. O estilo musical foi amplamente esquecido, especialmente após os holofotes da era MTV.

Entre os personagens que aparecem no longa estão Michael McDonald, Steely Dan, Kenny Loggins, Toto e Christopher Cross. Entrevistas e raras filmagens fazem parte da produção que revela tanto bastidores impensáveis quanto a influência do som em artistas contemporâneos.