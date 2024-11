Simaria tem canal no Telegram banido por conteúdo considerado impróprio

Simaria, 42, teve um canal no Telegram dedicado à ela banido da plataforma.

O que aconteceu

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a cantora teve um canal dedicado para ela banido do Telegram. Ativo há anos na plataforma, ao podia ser encontrado como "Simaria Canal Oficial".

No entanto, recentemente, ao entrar no canal, os fãs foram informados de que o mesmo foi banido por divulgar conteúdo sexual. "Este canal não pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico", informou o aplicativo.