Mirella dá apavoro em Felipe e se torna vilã na reta final de 'Alma Gêmea'

No capítulo de sexta-feira (22), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Dalila teme ser presa. Rafael decide confrontar Raul imediatamente. Ameaçado, Raul dá dinheiro a Cristina. Rafael chega na hora e flagra a transação. Roberval e Dalila rezam para que ela não seja punida. Rafael exige que Cristina devolva o dinheiro ou chamará a polícia. Cristina acata, mas ameaça tirar tudo o que Rafael ama.

Raul entrega os livros-caixa para Rafael examinar, e Terezinha, a mando de Raul, derruba café nos livros para torná-los ilegíveis. Ciro pede que Roberval siga Cristina, pois ela não desconfiará dele. Hélio mostra a Rafael que os livros mais recentes estavam guardados com ele, e por isso não foram estragados. Rafael ameaça colocar Raul na cadeia. A pedido de Vitório, Felipe tenta descobrir com Mirella quem é o noivo de Olívia.

Ivan vê Ciro seguindo-o e atira em seus pneus novamente, mas não vê Roberval. Cristina pega o veneno com a bruxa. Roberval observa. Ivan ouve um barulho e persegue um homem, sem saber que é Roberval, que consegue fugir. Mirna fica sobrecarregada de trabalho doméstico por causa de Crispim e Kátia. Vera providencia um vestido para se casar com Julian. Roberval diz a Ciro que encontrou o lugar onde vendem os venenos. Rafael leva os livros-caixa para um contador, que diz que Raul estava roubando muito dinheiro da empresa. Felipe conta para Mirella que Rafael quer colocar Raul na cadeia. Raul pede para ser sócio de Madalena. Mirella diz a Felipe que eles não podem continuar juntos se Rafael for mesmo colocar o pai dela na cadeia. Mirna concorda em ficar noiva de Alaor. Raul sugere morar na casa de Madalena.