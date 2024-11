Adeus, Tarzan: público pede e Rudá surge repaginado em 'Mania de Você'

Rudá (Nicolas Prattes) vai surgir como novo visual a partir de segunda-feira (25) em "Mania de Você" (Globo). A primeira foto do personagem foi divulgada pela coluna Play do jornal O Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Procurado pela polícia, Rudá foge mais uma vez e decide dificultar seu reconhecimento. Para isso, o mocinho deixa para trás os cabelos mais longos e surge com as madeixas curtas.