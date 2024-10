Advogado de Sacha une provas de ameaças, calúnia e injúria para autoridades

Ataques ao ator Sacha Bali dentro e fora da Fazenda 16 (Record) estão sendo documentados para serem apresentados às autoridades policiais.

O que aconteceu

Após algumas brigas e ameaças a Sacha Bali dentro e fora do reality show, o Splash entrou em contato com a equipe jurídica do peão para saber se alguma medida seria tomada.

Em comunicado, Ricardo Brajterman, advogado de Sacha, esclareceu que está unido provas para uma petição.