Flor revela que descumpriu acordo com Sacha: 'Acham que eu votei junto'

Na tarde anterior, a peoa disse que votaria, de fato, junto com os peões, mas acabou não cumprindo o combinado. "Eles são burros, não veem que eu votei no GIlsão por causa do poder deles", chegou a dizer Flor.

Em conversa com Babi, Gilsão também disse estar surpreso com voto de Flor. "Me surpreendeu muito, porque de verdade nunca fiz nada que merecesse um voto desse. O voto dela em mim foi desonesto", disse.

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro?

