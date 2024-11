'Não tem como não olhar': Por que fala de Albert sobre Luana é nojenta?

É uma fala nojenta essa do Albert. As mulheres podem andar com biquíni onde elas bem entenderem, ainda mais quando a gente está falando de um reality de confinamento. Podem ter dias que quente, dias frios, um calor danado. Ela tem o direito de se movimentar e andar da maneira como ela achar melhor para ela

Dieguinho

Dieguinho ainda reforça que, se Albert está incomodado, ele pode tocar o sino e pedir para sair do programa. Dantinhas, convidado do programa, ficou chocado com o fato de que o peão verbalizou esse sentimento.

É vergonhoso. Fico imaginando as pessoas da família dele vendo isso aqui fora (?) O que é isso, gente? Problema é seu se você não consegue se controlar. Não entrasse. Sabia que ia ter um monte de mulher de biquíni

Dantinhas

