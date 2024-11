Sem Zé e Gizelly, peoa desponta entre favoritos para vencer A Fazenda

Após deixarem A Fazenda 16 (Record), Zé Love e Gizelly "diminuíram" o tamanho do novo "grupão", mas fizeram uma de suas aliadas crescer entre os favoritos do público. Saiba quem deve vencer o reality, segundo a parcial do Splash UOL.

O que diz a enquete

Protagonista de alguns dos episódios mais comentados do reality, Sacha Bali é apontado como o favorito para vencer o reality. Às 12h30 desta terça-feira (19), ele somava 33,58% dos votos para ser o campeão de A Fazenda 16.

O mais surpreendente, no entanto, é a provável candidata a vice-campeã: Vanessa. A peoa ocupava o segundo lugar no pódio, com 25,21%.