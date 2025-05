Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 13 a 24/5

Juliano e Maristela despistam Bia. Raimundo se incomoda com o comportamento de Camila. Edu confessa seu mal-estar em morar na casa de Raimundo com Celeste. Nelson afirma a Edu que decidiu se tornar um novo homem. Juliano vai até a casa de Carmem em busca de Clarice. Clarice se preocupa com Bia. Alfonso revela que é o novo vizinho de Teresa. Zélia pede ajuda a Basílio para encontrar as joias de Clarice. Lígia teme estar grávida de Raimundo. Bia chega a Petrópolis para visitar Clarice.

Quarta-feira, 14 de maio

Clarice diz a Bia que está se separando de Juliano. Alfredo e Alfonso fazem as pazes. Alfonso confessa seu amor por Teresa. Basílio entrega as joias de Clarice para Zélia. Anita, Edu e Guto acreditam que Nelson possa mesmo estar mudado. Raimundo apoia Edu em sua carreira. Juliano deduz que Bia esteve em Petrópolis. Zélia tenta contatar Geraldo. Lígia passa mal e acredita ser uma possível gravidez. Camila pede para permanecer mais um tempo na agência. Juliano vê Clarice com Gregório. Geraldo aceita fazer negócio com Zélia.

Quinta-feira, 15 de maio

Geraldo revela para Zélia, Beatriz e Basílio onde está enterrado o corpo de Valéria. Juliano tem uma crise de raiva diante de Clarice e Gregório. Gregório confessa seu amor por Clarice. Bia se incomoda quando Ronaldo afirma estar namorando Camila. Maristela sugere que Juliano ameace despejar Carmem. Basílio provoca Juliano na frente de Raimundo. Lígia comenta com Teresa que teme estar grávida. Jacira pede ajuda para ter informações de Alfonso. Carmem recebe uma ordem de despejo.

Sexta-feira, 16 de maio