Fama de antipática é por ser original, diz Paula Fernandes: 'Não sou falsa'

A cantora ressaltou que prefere ser honesta e verdadeira, mesmo que isso traga desafios. "Ninguém pode chamá-la de 'vaselina' ou 'falsa'. Minha personalidade sempre foi essa desde pequena. Quando tinha nove anos, me perguntaram com quem eu cantava parecido. Respondi: Ia falar Roberta Miranda, mas virei e falei: 'uai, canto igual eu'.

Pressão estética e amor-próprio

Paula também falou sobre a relação com seu corpo e como superou complexos ligados à pressão estética. Conhecida pela cintura fina que marcou sua carreira, a cantora revelou que, por anos, se escondeu atrás de figurinos e maquiagem para lidar com inseguranças. "Tive que vencer meus complexos diante do público. É um grande desafio. A medida que fui me sentindo mais segura comigo mesma, você se aceita como você é."

Estou tão bem resolvida e feliz, inclusive, com o passar do tempo, inclusive com as marcas de expressão que aparecem com o tempo. Isso me deu tranquilidade e liberdade para me despir do personagem que criei para me proteger. Paula Fernandes

Paula encara essa fase como um processo de desapego. "Não inventei moda com a cintura fina, mas virou marketing. Marquei uma geração, mas agora estou cada vez mais leve, mostrando minha beleza natural e aceitando o que antes me incomodava. Demostrando cada vez mais a minha beleza natural, as minhas marcas, enfim, as coisas que antes me incomodava. Estou feliz e estar feliz expressa tudo."

Nova postura no palco

A artista contou que, com a superação da timidez, passou a se sentir mais à vontade nos palcos. "Dizem que não levo muito jeito [para dancinha]. O que me podava um pouco era a questão da timidez. Aí todo mundo falava: 'Com esse tempo todo de carreira e você tem timidez?, e digo: 'gente, o tímido sofre a vida toda'."