Após deixar a Record, Luiz Bacci fecha acordo e volta ao SBT após 16 anos

No período, Bacci chegou a receber sondagem da Band, onde apresentou o Tá na Tela e o Café com Jornal, entre 2014 e 2015, mas as conversas não evoluíram. O SBT recebeu sinal positivo do negócio com o aceite do apresentador em ir aos programas Domingo Legal, The Noite com Danilo Gentili e Sabadou com Virginia Fonseca.

A reportagem entrou em contato com o SBT para confirmar a nova contratação. A emissora, no entanto, informou que as novidades do canal serão apresentadas no lançamento da nova programação.

Todas as informações sobre nova grade e contratação serão anunciadas na coletiva desta quinta-feira (15).

SBT, em nota oficial

Bacci retorna ao SBT 16 anos após experiência no jornalismo e entretenimento do canal. Entre os anos 2007 e 2009, ele trabalhou como repórter do SBT Brasil e, posteriormente, apresentou o Fantasia e o SBT Rio.