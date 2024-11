A Fazenda 16: Luana diz ter medo da roça e Sacha a repreende: 'Tenha força'

Durante o início da madrugada de terça-feira (19), Luana contou aos seus aliados que teme as próximas roças de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gui contou aos amigos estar feliz com o rumo do jogo. "Eu estou muito feliz com o rumo que as coisas tomaram, com esse grupo de nós 4... A gente viu pessoas que tudo que fizeram com a gente e saíram. Eu estou muito feliz com o rumo que as coisas tomaram e eu também estou confiante."

Yuri apontou o medo de Luana."A Luana falou que tá com medo um pouco, porque as pessoas odeiam ela aqui dentro."