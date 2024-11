Especial de Gusttavo Lima no SBT tem cheiro de 'limpeza de imagem'

Eu acho que a gente tem que bater palma para as filhas do Silvio. Continuem fazendo o trabalho do pai. Mas tem algumas decisões que não entram na minha cabeça. De onde tiraram essa ideia? Dieguinho

Na Globo, Roberto Carlos também vai fazer seu tradicional especial de natal. No entanto, essa será a última vez do cantor no projeto.

Nesta "guerra de especiais natalinos", Dieguinho acredita que o Rei vai levar a melhor. "Gusttavo Lima não vai ter a mesma aceitação. Acho que não tem nada a ver um especial de natal. Ele vai entrar de papai Noel?

Falta um pouco de visão, tanto para a Daniela quanto para as filhas [de Silvio Santos], para fazer as coisas mais assertivas. Acho que existe um problema seríssimo no SBT: a falta de carisma de quem está trabalhando na frente das câmeras. Você não consegue ver a conexão dos atuais apresentadores, escolhidos pela filha, com o público Dieguinho

